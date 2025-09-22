Интервидение
22 сентября, 09:15

Выбитые окна и разрушенные стены: Последствия атаки ВСУ на школу в Крыму

В библиотеке атакованной ВСУ школы в Крыму обрушилась часть стены

Последствия атаки дронов ВСУ по Крыму. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

В результате вчерашнего обстрела ВСУ школы в посёлке Форос в Крыму в библиотеке взрывной волной частично разрушена стена. Об этом рассказал РИА ««Новости» сотрудник учебного заведения.

Как сообщил источник агентства, взрыв произошёл после того, как дрон врезался в окно. Повреждения получили актовый зал, библиотека и столовая, однако сам учебный корпус остался цел.
СК РФ возбудил дело о теракте после удара ВСУ по курорту в Крыму
Напомним, накануне вечером Крым подвергся атаке беспилотников, в результате которой в санатории «Форос» погибли три человека, пострадали 15, также повреждения получила школа. Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал действия украинских властей террористическими и подчеркнул, что они понесут заслуженное наказание.

Наталья Демьянова
