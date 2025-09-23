Армия России взяла под огневой контроль трассу между двумя крупными хабами ВСУ

Российские войска установили полный огневой контроль над трассой, соединяющей два крупных хаба украинских войск — Красный Лиман и Северск в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Трасса между Северском и Красным Лиманом [находится] под нашим полным огневым контролем. Это два крупных хаба противника», — сказал он.

Контроль над трассой затрудняет переброску сил и техники украинскими войсками между этими двумя стратегическими точками. Сейчас вероятность использования дороги ВСУ для передвижения сил крайне низка.