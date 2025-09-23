Украинский политик Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о готовности России соблюдать ограничения Договора о СНВ стало неожиданностью для главы киевского режима. По его мнению, это заявление спутало карты Владимира Зеленского перед его планируемой встречей с американским лидером Дональдом Трампом.

«Путин в своей речи продемонстрировал, что все козырные карты находятся у него на руках», — констатировал Соскин.

Политик убеждён, что ситуация полностью контролируется российским лидером, поэтому Зеленский не сможет изменить своё положение и переиграть сценарий в выходную для себя сторону. Как полагает эксперт, этим шагом Путин наглядно показал готовность России к конструктивному диалогу с Соединёнными Штатами.