23 сентября, 06:42

«Все козырные карты у Путина»: На Украине отреагировали на заявление РФ по ДСНВ

Соскин: Заявление Путина по ДСНВ стало неожиданностью для Зеленского

Обложка © Life.ru

Украинский политик Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о готовности России соблюдать ограничения Договора о СНВ стало неожиданностью для главы киевского режима. По его мнению, это заявление спутало карты Владимира Зеленского перед его планируемой встречей с американским лидером Дональдом Трампом.

«Путин в своей речи продемонстрировал, что все козырные карты находятся у него на руках», — констатировал Соскин.

Политик убеждён, что ситуация полностью контролируется российским лидером, поэтому Зеленский не сможет изменить своё положение и переиграть сценарий в выходную для себя сторону. Как полагает эксперт, этим шагом Путин наглядно показал готовность России к конструктивному диалогу с Соединёнными Штатами.

Ранее на совещании с постоянными членами Совбеза Владимир Путин подтвердил готовность РФ соблюдать ограничения ДСНВ при условии взаимности со стороны США. Это позволит сохранять договорённости в течение года после истечения срока действия договора 5 февраля 2026 года. Окончательное решение о сохранении самоограничений будет приниматься с учётом развития международной обстановки.

Алиса Хуссаин
