В России выпустят новую 500-рублёвую купюру

Центральный Банк РФ приступил к разработке новой банкноты в 500 рублей. Купюра сохранит сиренево-фиолетовую цветовую гамму предыдущей банкноты аналогичного номинала и будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу, а также его центру — Пятигорску. Об этом РИА «Новости» сообщил зампредседателя ЦБ Сергей Белов.

«Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей. Сейчас мы готовимся к очередному этапу выбора символов для банкноты 500 рублей. В конце сентября планируем провести заседание Консультативного совета. Его участники определят перечень объектов, которые затем мы вынесем на общественное онлайн-голосование», — сказал он.

Центробанк намерен сохранить цветовую палитру банкнот образца 1997 года, чтобы людям было проще распознавать номиналы. Новая «пятисотка» станет частью серии, посвящённой Северо-Кавказскому федеральному округу. До этого работа над банкнотой была отложена, чтобы завершить разработку тысячерублевой купюры.