Украинские вооруженные формирования несут значительные потери в районе населённых пунктов Меловое-Хатнее на Харьковском направлении. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых ведомствах.

По информации собеседника агентства, противник подвергается массированным обстрелам артиллерии и тяжёлых огнеметных систем. За минувшую неделю в плен сдались 13 военнослужащих ВСУ.

Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерий Герасимов отметил, что российские подразделения ведут активные боевые действия на Волчанском и Липцовском направлениях. Особое значение придаётся блокаде Купянска, который является ключевым узлом обороны противника в восточной части Харьковской области.