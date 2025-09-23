Стало известно об огромных потерях ВСУ в боях на Харьковском направлении
РИАН: ВСУ несут значительные потери на участке Меловое-Хатнее под Харьковом
Обложка © Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu
Украинские вооруженные формирования несут значительные потери в районе населённых пунктов Меловое-Хатнее на Харьковском направлении. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых ведомствах.
По информации собеседника агентства, противник подвергается массированным обстрелам артиллерии и тяжёлых огнеметных систем. За минувшую неделю в плен сдались 13 военнослужащих ВСУ.
Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерий Герасимов отметил, что российские подразделения ведут активные боевые действия на Волчанском и Липцовском направлениях. Особое значение придаётся блокаде Купянска, который является ключевым узлом обороны противника в восточной части Харьковской области.
Ранее сообщалось, что к разбитому под Харьковом гарнизону украинских бойцов направляется подкрепление из пограничных подразделений. Командование ВСУ из-за значительных потерь перебрасывает пограничников на Харьковское направление. Их позиции на «безопасных» рубежах занимают формирования территориальной обороны, которые изначально планировалось использовать для пополнения фронтовых потерь.