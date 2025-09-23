Авиаэксперты объяснили пролёт самолета на экстремально низкой высоте над Москвой

Телеграм-канал AVIAINCIDENT, посвящённый авиационным происшествиям, дал комментарии RT относительно полета самолёта на малой высоте над территорией Новой Москвы. Авторы канала пояснили, что самолёт не летел низко.

Самолёт пролетел над Новой Москвой. Видео © Telegram / SHOT

«Это просто очень большой самолёт, поэтому сложилось такое впечатление. Для сравнения вы можете посмотреть запись парада Победы или тренировки его воздушной части, особенно частные видео, которые люди снимали на Тверской, например, и увидеть, как этот самолёт выглядит, когда летит на высоте 400—500 м», — указано в сообщении.

Эксперты отметили, что если представить этот самолёт в вертикальном положении, хвостом вниз, рядом с многоквартирным домом в 25 этажей, то его высота практически достигнет 23-го этажа. Длина воздушного судна составляет 69 метров, а расстояние между концами его крыльев – 73 метра.