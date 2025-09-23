Российские «Герани» выжгли пункт управления бригады ВСУ в Черниговской области

Расчёт российского беспилотника «Герань-2» нанёс удар по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области. В результате есть потери среди офицеров и повреждения военной техники. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах России.

«В Черниговской области расчётами БПЛА «Герань-2» нанесён результативный удар по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Есть потери среди офицерского состава и военной техники», — сказали в структурах.

Удар был направлен по командному пункту бригады, цель — снизить управляемость подразделения и нанести материальных потерь. Российские источники отмечают эффективность применения беспилотника для поражения ключевых объектов противника.