Российские «Герани» выжгли пункт управления бригады ВСУ в Черниговской области
ТАСС: Офицеры 144-й бригады ВСУ попали под удар Геранями в Черниговской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba
Расчёт российского беспилотника «Герань-2» нанёс удар по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области. В результате есть потери среди офицеров и повреждения военной техники. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах России.
«В Черниговской области расчётами БПЛА «Герань-2» нанесён результативный удар по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Есть потери среди офицерского состава и военной техники», — сказали в структурах.
Удар был направлен по командному пункту бригады, цель — снизить управляемость подразделения и нанести материальных потерь. Российские источники отмечают эффективность применения беспилотника для поражения ключевых объектов противника.
Ранее российские войска уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс С-300ПС в посёлке Прогресс Черниговской области. Удар был нанесён ракетой «Искандер», а эффективность поражения подтверждена съёмкой с дрона-разведчика и средствами объективного контроля.