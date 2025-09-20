Появилось устрашающее видео подрыва бронемашины «Гюрза» с экипажем ВСУ
Российские операторы FPV-дронов уничтожили азербайджанскую ББМ Гюрза ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Расчёты российского центра «Рубикон» с помощью FPV-дронов сожгли боевую бронированную машину «Гюрза» азербайджанского производства, принадлежащую Вооружённым силам Украины. Об этом в субботу проинформировало Министерство обороны РФ.
Видео © Центр «РУБИКОН»
«В ходе разведывательных мероприятий вблизи населённого пункта Заречное на Рубцовском направлении была обнаружена бронемашина «Гюрза» ВСУ азербайджанского производства. Серией ударов расчётами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» ББМ противника была поражена», — сообщает Минобороны РФ.
Напомним, в ночь на 20 сентября Вооружённые силы России нанесли массированный комбинированный удар по Украине, применив около 40 крылатых и баллистических ракет, а также примерно 580 беспилотников различных типов. По данным Владимира Зеленского, под обстрелом оказались объекты в Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Запорожской, Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Пода удар попали заводы, разрабатывающие ракеты «Сапсан», и «Полимермаш», где переделывали старую западную военную технику под нужды ВСУ.