20 сентября, 10:43

Появилось устрашающее видео подрыва бронемашины «Гюрза» с экипажем ВСУ

Российские операторы FPV-дронов уничтожили азербайджанскую ББМ Гюрза ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Расчёты российского центра «Рубикон» с помощью FPV-дронов сожгли боевую бронированную машину «Гюрза» азербайджанского производства, принадлежащую Вооружённым силам Украины. Об этом в субботу проинформировало Министерство обороны РФ.

Видео © Центр «РУБИКОН»

«В ходе разведывательных мероприятий вблизи населённого пункта Заречное на Рубцовском направлении была обнаружена бронемашина «Гюрза» ВСУ азербайджанского производства. Серией ударов расчётами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» ББМ противника была поражена», — сообщает Минобороны РФ.

Напомним, в ночь на 20 сентября Вооружённые силы России нанесли массированный комбинированный удар по Украине, применив около 40 крылатых и баллистических ракет, а также примерно 580 беспилотников различных типов. По данным Владимира Зеленского, под обстрелом оказались объекты в Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Запорожской, Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Пода удар попали заводы, разрабатывающие ракеты «Сапсан», и «Полимермаш», где переделывали старую западную военную технику под нужды ВСУ.

