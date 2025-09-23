Россия готова продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который истекает в 2026 году, но только на один год и при конструктивной позиции Вашингтона. Об этом сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко «Царьграду».

По его словам, это решение можно рассматривать как жест доброй воли, но также и как жёсткий сигнал США. Коротченко добавил, что позиция Москвы может быть шагом к нормализации отношений, особенно учитывая готовность американского лидера Дональда Трампа обсуждать новое соглашение. Однако по мнению эксперта, в Кремле понимают, что переговоры займут много времени, поэтому годичное продление даст новой администрации США возможность определиться со своей позицией.

Военный обозреватель Алексей Леонков считает, что Россия действует уверенно, поскольку её современные стратегические комплексы превосходят американские и позволяют соблюдать договор без ущерба для безопасности.

«Если в течение отведённого года Вашингтон не сделает конструктивных шагов навстречу, Россия снимет с себя все обязательства по ограничению вооружений. Будущее ядерного паритета теперь полностью в руках американской стороны», — заявил Коротченко.