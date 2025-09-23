Прослушку в кабинете мэра Львова нашли после визитов премьера Украины и спикера Рады
До обнаружения прослушки кабинет Садового посещали Свириденко и Стефанчук
Андрей Садовый. Обложка © Gettyimages / NurPhoto
Мэр Львова Андрей Садовый обнаружил в своём кабинете прослушивающее устройство после визитов высокопоставленных чиновников. Данное заявление он сделал в интервью изданию «Украинская правда».
По словам Садового, за последний месяц его кабинет принимал премьер-министра Юлию Свириденко, дважды председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и иностранных гостей. Мэр выразил обеспокоенность возможным разглашением содержания этих встреч, несмотря на то, что, по его оценке, обсуждаемые вопросы не были чем-то из ряда вон выходящим.
«У меня есть очень много вопросов, потому что буквально за последний месяц у меня в кабинете была встреча с премьер-министром, потом два раза был спикер парламента, было много иностранных гостей. И если эти разговоры станут публичными, это нехорошо. Хотя мы, честно говоря, ничего там особенного не говорили», — сказал Садовый.
Он отметил, что подтверждений законной установки устройства по решению суда нет. Садовый добавил, что его кабинет является режимным объектом, и для внедрения оборудования потребовалось задействовать серьёзные ресурсы. Мэр выразил мнение, что подобные действия наносят ущерб репутации государства.
Напомним, что Андрей Садовый обнаружил в своём офисе скрытое устройство для прослушки, которое было замаскировано под зарядный блок радиотелефона. Информация об инциденте была передана в правоохранительные органы для расследования. Не исключено, что за этим стоят украинские спецслужбы.