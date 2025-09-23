Почти 10 млн семей в России улучшили жилищные условия благодаря маткапиталу

Продление программы материнского капитала позволило почти 10 миллионам российских семей решить вопросы с жильём. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Продлена программа материнского капитала, благодаря которой почти 10 млн семей улучшили свои жилищные условия», — заявила она на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Голикова также отметила, что поддержка при рождении третьего ребёнка включает выплату 450 тысяч рублей на ипотеку, которой воспользовались более 880 тысяч семей.

Для регионов Дальнего Востока выплата увеличена до 1 миллиона рублей — её получили около 4 тысяч многодетных семей. Голикова подчеркнула, что помимо «Семейной ипотеки» работают программы «Молодая семья», «Сельская ипотека» и «Дальневосточная/Арктическая ипотека», что комплексно решает вопросы доступности жилья.