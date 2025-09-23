Любопытство и отвага: Подросток зайцем пролетел более 1000 км на самолёте, спрятавшись в отсеке шасси
Подросток долетел из Кабула в Дели в отсеке шасси самолёта и чудом остался жив
Подросток из Афганистана пролетел в нише шасси самолёта более 90 минут. Об этом сообщает The Indian Express.
По данным издания, 13-летний мальчик выжил после перелёта из Кабула в Нью-Дели, скрываясь в неотапливаемом отсеке шасси самолёта авиакомпании KAM Air. Полёт, продлившийся 94 минуты, проходил на высоте 9-12 км, где температура воздуха может опускаться до -50°C, а уровень кислорода критически низок. Мальчик, который отправился в путь в лёгкой одежде и без багажа, объяснил свой поступок любопытством и ошибкой, полагая, что летит в Тегеран. В итоге подростка отправили в Кабул ближайшим рейсом.
Учитывая, что смертность безбилетных пассажиров в таких условиях составляет около 77%, а также высокий риск травм от работы шасси и падения, его выживание является исключительным случаем.
