15 сентября, 16:54

Единственный выживший в авиакатастрофе в Индии не может вернуться домой из-за фобии

The Sun: Выживший в авиакатастрофе Air India турист боится садиться на самолёты

Обложка © Х / The Pulse

Tдинственный выживший в авиакатастрофе Air India теперь боится летать и поэтому не может вернуться к своей семье. Об этом сообщает издание The Sun.

Согласно информации, 40-летний Вишваш Кумар Рамеш получает психологическую помощь в индийской больнице. Его жена, Хирал, и их четырехлетний сын посетили его, но были вынуждены вернуться в Великобританию, где они проживают, без него.

Мужчина отказывается садиться в самолёт, так как у него развилась фобия. Известно, что его брат, 35-летний Аджай, погиб в авиакатастрофе на борту Boeing 787.

Напомним, 12 июня в Индии потерпел крушение самолёт Air India Boeing 787-8 Dreamliner, летевший рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон. Число жертв достигло 310. Вшива Кумар Рамеш оказался единственным выживши. Он сидел на месте 11А. В AAIB заявили, что причиной катастрофы мог быть саботаж. По словам министра гражданской авиации Индии, ранее при подобных авиапроисшествиях никогда не происходила внезапная остановка обоих двигателей.

Наталья Демьянова
