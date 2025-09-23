В США пытались ослепить лазером пилота вертолёта с Трампом на борту

В США произошёл новый инцидент с угрозой для президента Дональда Трампа. Мужчина пытался ослепить лазерной указкой пилота вертолёта, на борту которого находился глава государства. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на Секретную службу.

По данным правоохранителей, это случилось в субботу вечером. Нарушитель был без рубашки, громко разговаривал сам с собой и также направил указку на офицера, который подходил к нему. Мужчина признался, что осознавал риск катастрофы, но всё равно продолжал. Его задержали сотрудники Секретной службы.

Напомним, что несколько дней назад самолёт Трампа едва не столкнулся с пассажирским лайнером над Нью-Йорком. Инциденты вызвали новые дискуссии в США о безопасности первых лиц и рисках, связанных с использованием лазеров против пилотов.