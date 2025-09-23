Собянин: В Москве силы ПВО сбили ещё два вражеских беспилотника

Силы ПВО сбили ещё два дрона, летевших на Москвой. Атака вражеских БПЛА продолжается. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Продолжается отражение атак вражеских беспилотников. Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в 12:25.

С начала атаки над регионом было сбито уже более 40 беспилотников. В местах падения их обломков работают специалисты экстренных служб.