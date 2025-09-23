Собянин: В Москве силы ПВО сбили ещё два вражеских беспилотника
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Силы ПВО сбили ещё два дрона, летевших на Москвой. Атака вражеских БПЛА продолжается. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Продолжается отражение атак вражеских беспилотников. Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в 12:25.
С начала атаки над регионом было сбито уже более 40 беспилотников. В местах падения их обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее сообщалось, что силы ПВО Минобороны отразили атаку пяти беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Это произошло около 11:20 утра.