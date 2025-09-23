Интервидение
23 сентября, 10:14

В АвтоВАЗе прокомментировали сообщения о снятии Lada Aura с производства

АвтоВАЗ опроверг сообщение о прекращении выпуска Lada Aura

Обложка © lada

АвтоВАЗ опроверг сообщения о прекращении выпуска бизнес-седана Lada Aura. В пресс-службе компании заявили, что производство модели продолжается в штатном режиме.

«Производство Lada Aura идёт в обычном режиме», — заявили в пресс-службе.

Продажи нового флагманского седана стартовали в конце 2024 года. Модель построена на удлинённой на 250 мм колесной базе по сравнению с базовой Lada Vesta. Автомобиль представлен на рынке в двух комплектациях — premier и status, с базовой ценой от 2,6 млн рублей. Обе версии оснащаются 122-сильным бензиновым двигателем 1,8 Evo в паре с вариатором.

АвтоВАЗ отзывает 14 тысяч машин Lada Travel
Напомним, ранее сообщалось, что АвтоВАЗ прекратил производство бизнес-седана Lada Aura ещё в июле. По данным источников, причиной остановки выпуска модели стал низкий потребительский интерес. С начала года было продано всего 792 автомобиля данной модели, говорилось в публикации.

Алиса Хуссаин
