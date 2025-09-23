«Хрен редьки не слаще»: Военный эксперт раскрыл, в какой «картинке» нуждался Зеленский на фоне визита в США
Военный эксперт Клинцевич связал ночную атаку на РФ с визитом Зеленского в США
Обложка © Алексей Коновалов/ТАСС
Военный эксперт, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в беседе с Life.ru прокомментировал ночную атаку ВСУ на российские регионы. По его словам, основной целью стало создание информационного повода для поездки Владимира Зеленского в США.
«Ему необходимо показать, что Украина продолжает сражаться», — убеждён собеседник Life.ru.
Эксперт подчеркнул, что атаки связаны с помощью НАТО и координацией со стороны западных генералов. По его словам, через гражданскую инфраструктуру на Украину поставляют компоненты для дронов, боеприпасы и технику.
«Хрен редьки не слаще — от перемены мест слагаемых ничего не меняется», — добавил он, комментируя попытки передать руководство от американских к британским военным.
Такие атаки остаются серьёзной и высокотехнологичной составляющей конфликта. Речь идёт о поочерёдном давлении на один объект, затем на другой, третий, пытаясь перегрузить систему ПВО. Но сегодня наши военные не дали им создать серьёзную «картинку» и использовать это в сложное время, когда в США проходит важная сессия, а Зеленский пытается показать, что Украина не сломлена и продолжает борьбу, что она наносит стратегическое поражение России.
Франц Клинцевич
Напомним, что по данным Минобороны, с полуночи до 7 утра 23 сентября были сбиты 69 дронов над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, а также в Крыму и Подмосковье. Только вблизи Москвы за сутки уничтожили более 40 беспилотников.
Самые оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.