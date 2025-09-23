«Хрен редьки не слаще»: Военный эксперт раскрыл, в какой «картинке» нуждался Зеленский на фоне визита в США

Такие атаки остаются серьёзной и высокотехнологичной составляющей конфликта. Речь идёт о поочерёдном давлении на один объект, затем на другой, третий, пытаясь перегрузить систему ПВО. Но сегодня наши военные не дали им создать серьёзную «картинку» и использовать это в сложное время, когда в США проходит важная сессия, а Зеленский пытается показать, что Украина не сломлена и продолжает борьбу, что она наносит стратегическое поражение России.