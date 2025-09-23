В Кремле оценили возможность заключения нового договора до окончания действия ДСНВ
Песков: Согласовать новый документ до истечения действия ДСНВ почти невозможно
Согласовать новый документ до окончания срока действия текущего Договора о СНВ практически нереально. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он охарактеризовал эту задачу как крайне сложную, требующую комплексного подхода.
Ранее, в понедельник, президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы после 5 февраля 2026 года в течение года соблюдать ограничения в соответствии с ДСНВ. При этом российский лидер подчеркнул, что эти шаги будут иметь смысл только в том случае, если Соединённые Штаты ответят тем же.
Песков уточнил, что тема ДСНВ в целом поднималась в ходе контактов между Россией и США, однако предметного обсуждения не было. Он выразил серьёзную озабоченность тем, что время стремительно сокращается, и стороны могут оказаться в ситуации полного отсутствия каких-либо двусторонних документов, регулирующих сферу стратегической стабильности и безопасности.
Отсутствие подобных договоров, по словам представителя Кремля, чревато значительными опасностями для глобальной обстановки в мире. Несмотря на то что эта проблема упоминалась неоднократно, конкретных переговоров по ней пока не велось.
Напомним, накануне на совещании с постоянными членами Совбеза Путин подтвердил готовность РФ соблюдать ограничения ДСНВ при условии взаимности со стороны США. Это позволит сохранять договорённости в течение года после истечения срока действия договора 5 февраля 2026 года.
ДСНВ, СНВ-III (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений) — соглашение между РФ и США, которое было заключено 8 апреля 2010 года в Праге. Оно ограничивает число ядерных боеголовок до 1550 и носителей до 700 для каждой стороны. Срок действия — до 5 февраля 2026 года (продлевалось в 2021 году). Целью договора является снижение ядерной угрозы.