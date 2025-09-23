Опубликованы фото и цены новых белорусских минивэнов
В Белоруссии показали фото новых моделей минивэнов BMG M4 и BMG V9
BMG V9. Обложка © av.by
В Бресте на выставке ко Дню машиностроителя завод «Брестмаш» представил две новые модели под брендом BMG — коммерческий M4 и семейный V9. Представители компании отметили, что при создании машин учитывались потребности белорусского рынка и предпочтения местных покупателей.
BMG M4. Обложка © av.by
Минивэн BMG M4 рассчитан на коммерческое использование и пассажирские перевозки. Он оснащён 2-литровым дизельным двигателем и механической коробкой передач. Как заявляет «Брестмаш», интерьер выполнен в практичном стиле, подходящем для ежедневной эксплуатации. BMG V9 ориентирован на семейный премиум-сегмент. Автомобиль оборудован 2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и «автоматом». Салон отличается богатой отделкой и расширенным набором опций, утверждают производители.
Обе модели рассчитаны на семь пассажиров. Продажи планируется начать к концу года: стоимость M4 составит от 100 тысяч белорусских рублей (около 2,75 млн российских), а V9 — от 142 тысяч (почти 3,9 млн российских).
Ранее в АвтоВАЗе опровергали сообщения о прекращении выпуска бизнес-седана Lada Aura. В компании подчёркивали, что производство идёт в штатном режиме. Продажи флагманской модели стартовали в конце 2024 года. Автомобиль создан на базе Lada Vesta, но имеет удлинённую на 250 миллиметров колёсную базу. Он представлен в двух комплектациях — premier и status, а его стоимость начинается от 2,6 млн рублей. Обе версии оснащены 122-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра Evo и вариатором.