Опубликованы фото и цены новых белорусских минивэнов

В Бресте на выставке ко Дню машиностроителя завод «Брестмаш» представил две новые модели под брендом BMG — коммерческий M4 и семейный V9. Представители компании отметили, что при создании машин учитывались потребности белорусского рынка и предпочтения местных покупателей.

BMG M4. Обложка © av.by

Минивэн BMG M4 рассчитан на коммерческое использование и пассажирские перевозки. Он оснащён 2-литровым дизельным двигателем и механической коробкой передач. Как заявляет «Брестмаш», интерьер выполнен в практичном стиле, подходящем для ежедневной эксплуатации. BMG V9 ориентирован на семейный премиум-сегмент. Автомобиль оборудован 2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и «автоматом». Салон отличается богатой отделкой и расширенным набором опций, утверждают производители.

Обе модели рассчитаны на семь пассажиров. Продажи планируется начать к концу года: стоимость M4 составит от 100 тысяч белорусских рублей (около 2,75 млн российских), а V9 — от 142 тысяч (почти 3,9 млн российских).