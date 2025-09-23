В обход санкциям Запада: Китайский сухогруз впервые с 2014 года зашёл в порт Крыма

Китайский контейнеровоз Heng Yang 9, зарегистрированный под флагом Панамы, совершил заход в порт Севастополя, о чём сообщает The Financial Times. Издание посчитало этот инцидент вопиющим, поскольку заход иностранных торговых судов в крымский порт запрещён западными санкциями, введёнными после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

Ранее китайские суда, как правило, избегали захода в порты Крыма, хотя Китай и не присоединился к санкциям. Но, согласно расследованию FТ, ситуация изменилась: судно Heng Yang 9, принадлежащее Guangxi Changhai Shipping Company, за последние месяцы как минимум трижды заходило в Севастополь.

«FT смогла независимо проверить последние из этих поездок в сентябре, используя оптические спутниковые снимки, радиолокационные изображения, данные транспондера и обычные фотографии», — утверждается в публикации.

Владеющая двумя контейнеровозами и двумя балкерами судоходная компания оставила запросы журналистов без ответа.