Дроны парализовали аэропорт: Премьер Дании заявляет о беспрецедентной атаке

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инцидент с беспилотниками в аэропорту Копенгагена «самым серьёзным нападением на критическую инфраструктуру за всё время».

По её словам, полиция, разведка, вооружённые силы и международные партнёры ведут совместное расследование.

«Мы не исключаем никаких вариантов того, кто мог за этим стоять», — подчеркнула глава правительства.

Накануне вечером сервис Flightradar24 сообщил о приостановке всех взлётов и посадок в аэропорту Копенгагена после сообщений о дронах. По данным Reuters, воздушная гавань временно закрывалась, но затем возобновила работу. Датская полиция заявила, что БПЛА якобы появлялись с разных направлений, однако пока неизвестно, кто стоит за атакой.

Фредериксен также напомнила о серии похожих инцидентов с дронами в европейских аэропортах. Ранее Эстония бездоказательно обвинила Россию в нарушении воздушного пространства, хотя Минобороны РФ сообщало, что перелёт истребителей МиГ-31 проходил строго по международным правилам.