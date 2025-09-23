Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 10:33

Дроны парализовали аэропорт: Премьер Дании заявляет о беспрецедентной атаке

Премьер Дании Фредериксен: Атака БПЛА на Копенгаген — самая серьёзная в истории

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Обложка © IMAGO/pictureteam

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Обложка © IMAGO/pictureteam

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инцидент с беспилотниками в аэропорту Копенгагена «самым серьёзным нападением на критическую инфраструктуру за всё время».

По её словам, полиция, разведка, вооружённые силы и международные партнёры ведут совместное расследование.

«Мы не исключаем никаких вариантов того, кто мог за этим стоять», — подчеркнула глава правительства.

Накануне вечером сервис Flightradar24 сообщил о приостановке всех взлётов и посадок в аэропорту Копенгагена после сообщений о дронах. По данным Reuters, воздушная гавань временно закрывалась, но затем возобновила работу. Датская полиция заявила, что БПЛА якобы появлялись с разных направлений, однако пока неизвестно, кто стоит за атакой.

Фредериксен также напомнила о серии похожих инцидентов с дронами в европейских аэропортах. Ранее Эстония бездоказательно обвинила Россию в нарушении воздушного пространства, хотя Минобороны РФ сообщало, что перелёт истребителей МиГ-31 проходил строго по международным правилам.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • дания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar