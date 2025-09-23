Интервидение
23 сентября, 10:51

Минюст предложил создать в российских СИЗО камеры с улучшенными условиями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicole Piepgras

Следует рассмотреть предложение о создании улучшенных камер в следственном изоляторе. С такой инициативой выступил глава Минюста России Константин Чуйченко на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека по теме «Защита прав человека в местах принудительного содержания».

«Необходимо обсудить возможность введения камер с улучшенными условиями», — заметил министр.

Чуйченко подчеркнул необходимость создания более гуманных условий содержания в СИЗО по сравнению с исправительными колониями. Он отметил, что такие камеры могут быть созданы как при возведении новых следственных изоляторов, так и путём модернизации действующих. Главным условием, разумеется, остаётся обеспечение полной безопасности.

Колонию с элитными заключёнными ликвидируют в Челябинской области

А ранее стало известно, что родственникам осуждённых разрешили отправлять им мемы прямиком в СИЗО. Выяснилось, что немалой популярностью среди заключённых пользуются картинки с котами.

