Колонию с элитными заключёнными ликвидируют в Челябинской области

В Челябинской области ликвидируют исправительную колонию №6
В Копейске Челябинской области прекращает свою работу исправительная колония №6. Решение о ликвидации было принято Минюстом РФ в середине апреля.
ГУФСИН России по Челябинской области проинформировало URA.ru о том, что сотрудникам колонии №6, находящейся в процессе ликвидации, были предложены альтернативные вакансии в других подразделениях уголовно-исполнительной системы региона. По информации пресс-службы, все заключенные были перемещены в другие учреждения.
ИК №6 — колония строгого режима, куда направляли впервые осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, была известна не только своими суровыми порядками. Её слава также была связана с именами некоторых бывших заключённых, среди которых были мэры и видные представители региональной власти. Имея послевоенную историю, колония долгое время считалась образцовой, в том числе благодаря налаженному производству мебели и столярных изделий.
