Колонию с элитными заключёнными ликвидируют в Челябинской области

ИК №6 — колония строгого режима, куда направляли впервые осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, была известна не только своими суровыми порядками. Её слава также была связана с именами некоторых бывших заключённых, среди которых были мэры и видные представители региональной власти. Имея послевоенную историю, колония долгое время считалась образцовой, в том числе благодаря налаженному производству мебели и столярных изделий.