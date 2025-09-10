Мессенджер MAX
Регион
10 сентября, 14:06

Колонию с элитными заключёнными ликвидируют в Челябинской области

В Челябинской области ликвидируют исправительную колонию №6

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Jonas Petrovas

В Копейске Челябинской области прекращает свою работу исправительная колония №6. Решение о ликвидации было принято Минюстом РФ в середине апреля.

ГУФСИН России по Челябинской области проинформировало URA.ru о том, что сотрудникам колонии №6, находящейся в процессе ликвидации, были предложены альтернативные вакансии в других подразделениях уголовно-исполнительной системы региона. По информации пресс-службы, все заключенные были перемещены в другие учреждения.

ИК №6 — колония строгого режима, куда направляли впервые осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, была известна не только своими суровыми порядками. Её слава также была связана с именами некоторых бывших заключённых, среди которых были мэры и видные представители региональной власти. Имея послевоенную историю, колония долгое время считалась образцовой, в том числе благодаря налаженному производству мебели и столярных изделий.

Младший из братьев Емельяненко скоро выйдет на свободу по УДО
Ранее из СИЗО-1 в Екатеринбурге сбежали двое заключённых. Одного из них уже поймали, Life.ru публиковал кадры с операции по его задержанию. Второй по-прежнему остаётся в бегах, сообщалось, что у него есть особая примета — татуировка в виде паутины на кисти правой руки, кроме того, он может быть вооружён кухонным ножом. Оба молодых человека были арестованы в 2023 году после попытки поджечь военкомат.

