«Не случилось любви»: Шура рассказал о личной драме
Певец Шура заявил об отсутствии возлюбленной в своей жизни
Певец Шура. Обложка © Telegram / Shura
Певец Шура (Александр Медведев) сообщил, что в настоящее время не состоит в романтических отношениях. С таким откровением артист выступил в ходе общения с журналистом Пятого канала.
Певец Шура заявил, что сейчас ни с кем не встречается. Видео © 5-tv.ru
«Я люблю свою собаку. Я люблю свою Родину. Не случилось любви у меня в эти годы. Если про вторую половинку — нет. Я занят работой», — рассказал певец.
Медведев отметил, что ему на протяжении жизни не везло в личной жизни. Ранее в 2024 году исполнитель уже заявлял о нежелании заводить собственных детей, объясняя это прошлой борьбой с наркотической и алкогольной зависимостями. Кроме того, артист не рассматривает возможность усыновления ребёнка из детдома.
При этом Шура не закрывает полностью тему брака, допуская, что может когда-нибудь жениться. По его словам, идеальным вариантом для него могла бы стать женщина с ребёнком, которому он смог бы стать хорошим отцом.
Ранее Шура заявил, что ради сценического совершенства не боится обратиться к пластическим хирургам и может изменить любую черту своей внешности. При этом музыкант подчеркнул, что считает живое исполнение неотъемлемой частью искреннего творчества. По его словам, только так артист может по-настоящему передать эмоции и установить честный контакт с публикой.