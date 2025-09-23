«Не случилось любви»: Шура рассказал о личной драме

Певец Шура (Александр Медведев) сообщил, что в настоящее время не состоит в романтических отношениях. С таким откровением артист выступил в ходе общения с журналистом Пятого канала.

«Я люблю свою собаку. Я люблю свою Родину. Не случилось любви у меня в эти годы. Если про вторую половинку — нет. Я занят работой», — рассказал певец.

Медведев отметил, что ему на протяжении жизни не везло в личной жизни. Ранее в 2024 году исполнитель уже заявлял о нежелании заводить собственных детей, объясняя это прошлой борьбой с наркотической и алкогольной зависимостями. Кроме того, артист не рассматривает возможность усыновления ребёнка из детдома.

При этом Шура не закрывает полностью тему брака, допуская, что может когда-нибудь жениться. По его словам, идеальным вариантом для него могла бы стать женщина с ребёнком, которому он смог бы стать хорошим отцом.