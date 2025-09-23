12-летний мальчик случайно нашёл золотой браслет эпохи Древнего Рима

Школьник из британского города Пагхэм случайно наткнулся на уникальный артефакт времён Римской империи. Его находка пополнила музейную коллекцию. Об этом сообщило издание Popular Mechanics.

В Великобритании 12-летний мальчик обнаружил фрагмент золотого римского браслета. Фото © British Museum’s Portable Antiquities Scheme

«Роуэн всегда увлекался поиском сокровищ. Вот и в этот раз он сохранил этот кусок металла, будучи убеждённым, что это настоящее золото», — рассказала мать мальчика.

12-летний Роуэн Браннан обнаружил на поле частично сохранившееся звено римского золотого браслета I века во время прогулки с собакой в прошлом году. Сначала мать просила сына выбросить «ненужный металл», но подросток настоял на обратном. Эксперты Британского музея подтвердили подлинность находки, уточнив, что украшение было воинской наградой за храбрость. Артефакт приобрёл музей Новиум при поддержке гранта, и теперь он представлен в экспозиции.