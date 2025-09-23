12-летний мальчик случайно нашёл золотой браслет эпохи Древнего Рима
В Великобритании 12-летний мальчик обнаружил фрагмент золотого римского браслета. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soloviova Liudmyla
Школьник из британского города Пагхэм случайно наткнулся на уникальный артефакт времён Римской империи. Его находка пополнила музейную коллекцию. Об этом сообщило издание Popular Mechanics.
В Великобритании 12-летний мальчик обнаружил фрагмент золотого римского браслета. Фото © British Museum’s Portable Antiquities Scheme
«Роуэн всегда увлекался поиском сокровищ. Вот и в этот раз он сохранил этот кусок металла, будучи убеждённым, что это настоящее золото», — рассказала мать мальчика.
12-летний Роуэн Браннан обнаружил на поле частично сохранившееся звено римского золотого браслета I века во время прогулки с собакой в прошлом году. Сначала мать просила сына выбросить «ненужный металл», но подросток настоял на обратном. Эксперты Британского музея подтвердили подлинность находки, уточнив, что украшение было воинской наградой за храбрость. Артефакт приобрёл музей Новиум при поддержке гранта, и теперь он представлен в экспозиции.
Ранее археологи в Болгарии нашли в кургане возрастом около 2100 лет золотой венок, принадлежавший фракийскому воину. В том же захоронении находилась и его лошадь. По словам президента Болгарской академии наук Эвелины Славчевой, подобные находки подтверждают высокий уровень мастерства, богатую духовную жизнь и процветание эллинистического общества.