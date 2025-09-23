Интервидение
23 сентября, 11:23

Философ Дугин: На новых 500-рублёвых купюрах нужно разместить Одессу и Харьков

Обложка © Life.ru

На обновлённые российские купюры стоит помещать те символы, те знаки, которые свидетельствуют об экономическом, индустриальном и технологическом суверенитете страны. Об этом Life.ru рассказал российский философ, политолог, директор учебно-научного центра «Высшая политическая школа имени Ивана Ильина» Александр Дугин, комментируя выпуск обновлённой 500-рублёвой купюры в РФ.

В качестве иллюстраций философ привёл примеры рабочего у станка или программиста, работающего над русским искусственным интеллектом.

Если говорить о местах, то очень важно, например, на русскую купюру поместить уже освобождённые и даже, может быть, ещё не освобождённые наши территории, например Донецк, Луганск, но можно даже Харьков и Одессу, потому что они всё равно будут освобождены и эти деньги будут иметь там хождение. Мне представляется, что мы должны быть чуть более сконцентрированы в отношении символов.

Александр Дугин

Российский философ, политолог, директор учебно-научного центра «Высшая политическая школа имени Ивана Ильина»

По мнению Дугина, изображения Пятигорска или Архангельска на деньгах вряд ли привлекут внимание. Он уверен, что, если на купюры будут помещены более яркие и живые символы, это вызовет у людей желание обладать такими деньгами и сделает их использование более приятным. Для освобождённых территорий, как подытожил собеседник Life.ru, это станет источником большого воодушевления.

Напомним, ранее стало известно, что Банк России начал работу над новой пятисотрублёвой купюрой. Она будет выполнена в прежней сиренево-фиолетовой гамме и посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его столице, Пятигорску.
Мария Любицкая
