Философ Дугин: На новых 500-рублёвых купюрах нужно разместить Одессу и Харьков

Если говорить о местах, то очень важно, например, на русскую купюру поместить уже освобождённые и даже, может быть, ещё не освобождённые наши территории, например Донецк, Луганск, но можно даже Харьков и Одессу, потому что они всё равно будут освобождены и эти деньги будут иметь там хождение. Мне представляется, что мы должны быть чуть более сконцентрированы в отношении символов.