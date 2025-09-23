Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 10:46

За утро над Москвой сбили уже 20 украинских дронов

ПВО сбила ещё два дрона, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Es sarawuth

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Es sarawuth

Силы ПВО продолжают отражать атаку украинских беспилотников на Москву. Так, по словам мэра столицы, сбито ещё два дрона ВСУ.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотных средств, атаковавших Москву», — написал он в телеграм-канале.

«Хрен редьки не слаще»: Военный эксперт раскрыл, в какой «картинке» нуждался Зеленский на фоне визита в США
«Хрен редьки не слаще»: Военный эксперт раскрыл, в какой «картинке» нуждался Зеленский на фоне визита в США

С 7.00 23 сентября сбито уже 20 беспилотников, летевших по направлению к столице. В Кремле подчеркнули, что Вооружённые силы РФ принимают эффективные меры для нейтрализации атак украинских БПЛА.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar