За утро над Москвой сбили уже 20 украинских дронов
ПВО сбила ещё два дрона, летевших на Москву
Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Es sarawuth
Силы ПВО продолжают отражать атаку украинских беспилотников на Москву. Так, по словам мэра столицы, сбито ещё два дрона ВСУ.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотных средств, атаковавших Москву», — написал он в телеграм-канале.
«Хрен редьки не слаще»: Военный эксперт раскрыл, в какой «картинке» нуждался Зеленский на фоне визита в США
С 7.00 23 сентября сбито уже 20 беспилотников, летевших по направлению к столице. В Кремле подчеркнули, что Вооружённые силы РФ принимают эффективные меры для нейтрализации атак украинских БПЛА.