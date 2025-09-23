За утро над Москвой сбили уже 20 украинских дронов

Силы ПВО продолжают отражать атаку украинских беспилотников на Москву. Так, по словам мэра столицы, сбито ещё два дрона ВСУ.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотных средств, атаковавших Москву», — написал он в телеграм-канале.