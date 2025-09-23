Песков: ВС РФ купируют угрозу украинских беспилотников и продолжают СВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооружённые силы РФ принимают эффективные меры для нейтрализации атак украинских беспилотников. Соответствующее заявление было сделано в ходе общения с журналистами.
«Враждебные действия продолжаются, наши военные принимают эффективные меры для купирования этих угроз», — заявил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что российские военные прикладывают все силы для обеспечения безопасности страны в условиях продолжающейся специальной военной операции.
Напомним, ВСУ ночью и утром 23 сентября попытались массово атаковать Москву беспилотниками. Согласно сообщениям, только вблизи столицы за прошедшие сутки силами ПВО было уничтожено более 40 БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин в течение ночи неоднократно информировал о работе систем противовоздушной обороны. Кроме того, в Белгороде в результате атаки были вынуждены закрыть два торговых центра. В Татарстане объявляли угрозу применения БПЛА, что привело к временным ограничениям работы аэропортов в Казани, Нижнекамске и Елабуге.