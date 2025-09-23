Песков: ВС РФ купируют угрозу украинских беспилотников и продолжают СВО

Напомним, ВСУ ночью и утром 23 сентября попытались массово атаковать Москву беспилотниками. Согласно сообщениям, только вблизи столицы за прошедшие сутки силами ПВО было уничтожено более 40 БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин в течение ночи неоднократно информировал о работе систем противовоздушной обороны. Кроме того, в Белгороде в результате атаки были вынуждены закрыть два торговых центра. В Татарстане объявляли угрозу применения БПЛА, что привело к временным ограничениям работы аэропортов в Казани, Нижнекамске и Елабуге.