Зомби-косули атаковали Курганскую область, возбуждено уголовное дело

В Курганской области возбудили уголовное дело после массовой гибели косуль, в организме которых обнаружили опасные химические вещества. Об этом сообщает URA.ru.

В Курганской области увидели косуль-зомби. Видео © VK / ТИПИЧНЫЙ КУРГАН

По информации издания, поводом для возбуждения дела по статье о нарушении правил охраны окружающей среды стало нетипичное поведение животных, которые массово начали выходить к людям, проявляя признаки отравления. Токсикологическая экспертиза, проведённая в федеральном центре, выявила в телах два десятка павших животных ядовитые компоненты.

Один из элементов, по данным экспертов, оказывает нервно-паралитическое воздействие, а другой приводит к разрушению клеток. В регионе уже фиксировали схожий инцидент годом ранее, когда косули также демонстрировали аномальное поведение, после чего погибали.