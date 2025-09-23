Во Владивостоке оцепили двор жилого дома из-за дрона с жёлто-голубой краской

Во дворе на Чуркине во Владивостоке взорвался дрон с жёлто-голубой краской. На месте работали полиция и спасатели. Об этом сообщил Amur Mash.

Во Владивостоке на улице Кипарисовой упал дрон с жёлто-голубой краской. Видео © Telegram / Amur Mash

Местные жители рассказали, что после падения дрона услышали громкий хлопок, а территорию сразу огородили лентой и попросили людей покинуть двор. Инцидент произошёл во дворе на улице Кипарисовой. Коптер рухнул на землю и взорвался. По предварительным данным, причиной хлопка стал разрыв баллонов с разноцветной жидкостью.

К месту происшествия прибыли сотрудники полиции и спасатели. Территорию оцепили, а для проверки обломков привлекли служебную собаку. Следов взрывчатки не обнаружили. Остатки беспилотника увезли на экспертизу.