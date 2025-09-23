Интервидение
23 сентября, 11:04

Путин встретился с главой ЛНР Пасечником в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава ЛНР проинформировал Путина о ключевых направлениях развития республики. Среди них – восстановление жилья и подземных коммуникаций, поддержка промышленности и сельского хозяйства, а также налаживание сотрудничества с регионами-шефами. Отдельное внимание было уделено решению проблем водоснабжения населения, рекультивации промышленных объектов (шахт и терриконов) и проведению лесопосадок.

Также обсуждались вопросы поддержки участников специальной военной операции и реализация кадрового проекта «Герои Луганщины».

Ранее сообщалось, что российские силы освободили почти всю территорию ЛНР — 99,7%, осталось отбить менее 60 кв. км. Также освобождено 79% ДНР.

Обложка © Кremlin.ru

