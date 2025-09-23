Путин встретился с главой ЛНР Пасечником в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава ЛНР проинформировал Путина о ключевых направлениях развития республики. Среди них – восстановление жилья и подземных коммуникаций, поддержка промышленности и сельского хозяйства, а также налаживание сотрудничества с регионами-шефами. Отдельное внимание было уделено решению проблем водоснабжения населения, рекультивации промышленных объектов (шахт и терриконов) и проведению лесопосадок.
Также обсуждались вопросы поддержки участников специальной военной операции и реализация кадрового проекта «Герои Луганщины».
Ранее сообщалось, что российские силы освободили почти всю территорию ЛНР — 99,7%, осталось отбить менее 60 кв. км. Также освобождено 79% ДНР.
