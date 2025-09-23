«Закручивание гаек»: На Западе забили тревогу из-за Зеленского

Западные партнёры Украины выражают озабоченность в связи с усилением централизации и монополизации власти вокруг бывшего комика Владимира Зеленского. Данную информацию передаёт газета Politico со ссылкой на трёх европейских послов в Киеве.

«Теперь о стремлении к централизации власти волнуются не только идеологические соперники Зеленского. Хотя западные союзники воздерживаются от высказывания публичной критики... в частном порядке они озвучивают беспокойство», — пишет издание.

Иностранных дипломатов особенно беспокоит то, что администрация Зеленского занимает жёсткую позицию, рассматривая любую критику как проявление пророссийских настроений. Кроме того, внутри правящей партии «Слуга народа» нарастает недовольство чрезмерно централизованной системой принятия решений. По информации издания, многие участники высказывают сомнения в эффективности такого управления, указывая на игнорирование мнения парламента и собственных однопартийцев. Анонимный украинский парламентарий охарактеризовал ситуацию как постепенное «закручивание гаек».