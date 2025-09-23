С 8 утра ПВО сбила 58 украинских беспилотников над пятью регионами РФ
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
С 8.00 до 14.00 мск часов силы противовоздушной обороны России сбили 58 украинских дронов над Центральным федеральным округом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В частности, БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской областей и Московского региона. Информация о повреждениях на земле и пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что силы ПВО Минобороны продолжают отражать атаки украинских беспилотников на столицу: в очередной раз были сбиты два дрона, которые пытались приблизиться к городу. А всего над Москвой с утра 23 сентября сбито уже 20.