Подрывает семейные ценности: В Госдуме попросили Минкульт проверить шоу «Маменькин сынок»

Министерство культуры намерено провести проверку шоу «Маменькин сынок» на предмет его соответствия традиционным семейным ценностям. Об этом «Осторожно Media» рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она уже обратилась с соответствующим обращением к министру культуры Ольге Любимовой.

Парламентарий выразила обеспокоенность тем, что создатели телепрограммы «Маменькин сынок» на телеканале «Ю», известные также по проекту «Беременна в 16», продолжают выпускать контент, который, по его мнению, подрывает семейные ценности. В шоу акцентируется внимание на трудностях совместного проживания с родителями мужа и на нерешительности супругов в вопросе самостоятельного обустройства семейного быта.

Буцкая считает, что намеренное изображение конфликтов между молодыми парами и родителями мужа в популярном шоу может оттолкнуть девушек от идеи вступления в брак. В связи с этим, было предложено провести проверку развлекательных программ на предмет их соответствия целям укрепления и сохранения семейных ценностей в России.