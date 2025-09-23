ФСИН отреагировала на «отель» для арестантов в российском СИЗО
Федеральная служба исполнения наказаний по Самарской области отреагировала на репортаж RTVI об «отеле» в СИЗО-1 для арестантов. Как проинформировали РБК в пресс-службе управления, по факту произошедшего в прошлом году уже было возбуждено уголовное производство.
В ведомстве уточнили, что служебное расследование, осуществлённое в 2024 году, позволило сформировать доказательную базу, указывающую на признаки противоправных деяний.
Публикация RTVI связывает интерес правоохранителей к сотрудникам ФСИН с уголовным преследованием заместителя начальника учреждения Евгения Мундагалиева, а также с обращением вдовы умершего заключённого. В своей жалобе, направленной председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, гражданка описала льготное положение, созданное для участников тольяттинского ОПГ Сергея Неверова, отбывающих нахождение в изоляторе.
В частности, утверждалось, что члены группировки «неверовские» свободно передвигаются по территории изолятора, открыто употребляют наркотические вещества и занимаются изготовлением самогона. Вдова утверждает, что участники банды не только обладают значительным влиянием на руководство СИЗО, но и, по её мнению, финансировали правоохранительные органы Тольятти за счёт своих незаконных доходов.
