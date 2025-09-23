В Курске открыли мемориальную доску росгвардейцу, погибшему при атаке ВСУ

В Курске открыли мемориальную доску прапорщику полиции Вячеславу Гаврилову, погибшему при спасении людей во время удара по городскому пляжу и посмертно награждённому орденом Мужества. Церемония прошла у стен школы № 36, где сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии учился в своё время.

В Курске открыли мемориальную доску росгвардейцу, погибшему при атаке на пляж. Видео © Предоставлено Life.ru

В мероприятии приняли участие губернатор области Александр Хинштейн, начальник регионального управления Росгвардии Евгений Панков, и.о. главы города Сергей Котляров, а также сослуживцы погибшего, школьники, преподаватели и родные героя. Панков выступил перед присутствующими, заявив, что они сделают всё, чтобы память о герое жила вечно, особенно в стенах школы.

















Те, кто знал Гаврилова, не могли сдержать слёз. Коллеги вспоминали о нём как о добром и отзывчивом человеке. Мужчина в любой ситуации продолжал помогать людям и не раздумывая бросился спасать жителей ценой собственной жизни.

«Память Вячеслава Гаврилова будет чтиться всеми, чтобы его подвиг и героизм продолжали жить в сердцах будущих поколений», — сказал Хинштейн, выразив соболезнования родным и близким героя.

Губернатор также сообщил о проработке вопроса по присвоению школе, которую окончил Гаврилов, его имени и организации музея. Панков, со своей стороны, предложил создать в учебном заведении кадетский профильный класс Росгвардии и взять над ним шефство. В завершение мероприятия собравшиеся возложили цветы и почтили память героя минутой молчания.