«Впервые такой масштаб»: Россия ударила по стратегическим заводам Украины

По предприятиям «Мотор Сич» и КБ «Ивченко-Прогресс» нанесены самые мощные удары за всё время конфликта. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, разрушения подтверждают и оперативные данные, и свидетельства местных жителей.

«Настолько мощные удары по этим предприятиям нанесены впервые», — отметил Рогов в беседе с РИА «Новости».

Он подчеркнул, что заводы давно переоборудованы под нужды ВСУ и использовались для разработки и ремонта двигателей украинской авиации.

Во всей видимости, ударs стали ответом на атаку по гражданским объектам в Форосе, где погибли и пострадали мирные жители. Также российская армия нанесла удары по позициям спецподразделения ВСУ и иностранных наёмников в районе Татарбунар и Рассейки в Одесской области.

«Мотор Сич» считается одним из крупнейших предприятий Украины, специализирующихся на авиационных двигателях. Завод десятилетиями поставлял продукцию в десятки стран мира и обеспечивал силовые установки для вертолётов и самолётов. В советское время предприятие было стратегическим поставщиком для авиации, а после 2014 года стало объектом скандалов и попыток перепродажи, в том числе китайским компаниям. КБ «Ивченко-Прогресс» — ключевой центр разработки авиадвигателей, чьи проекты использовались в военной и гражданской авиации.