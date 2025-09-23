Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 09:26

Минобороны РФ раскрыло цели удара возмездия в ответ на атаку ВСУ по Форосу

ВС РФ нанесли удар по объектам на Украине в ответ на атаку по Крыму

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Ночью 23 сентября в ответ на атаку ВСУ по гражданским объектам в Крыму российские войска нанесли групповой удар по объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ.

В частности, удар пришёлся по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наёмников подразделения «Призраки» ГУР Украины в Одесской области. По данным МО РФ, они готовили эту атаку на Форос. Кроме того, поражены места хранения дронов на аэродроме «Школьный» в Одесской области, с которого запускали ПБЛА для удара по курорту.

Также нанесён удар по цехам предприятия «Мотор Сич», в которых собирали ударные беспилотники для ВСУ.

Появилось видео с последствиями удара ВСУ по школе в крымском Форосе
Появилось видео с последствиями удара ВСУ по школе в крымском Форосе

Напомним, 21 сентября ВСУ нанесли удар по курортам Крыма. В частности, атакованы санаторий «Форос» — там есть погибшие и пострадавшие, школа в Форосе — разрушен актовый зал, ранен охранник. Также районе Ялты из-за обломков БПЛА загорелась трава. По предварительным данным, всего пострадало около 15 человек, 3 погибло. СК РФ возбудил дело о теракте. Мэр Ялты заявила, что предварительный ущерб от атаки ВСУ на Форос превысил 18,7 млн руб.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar