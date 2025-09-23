Минобороны РФ раскрыло цели удара возмездия в ответ на атаку ВСУ по Форосу

Ночью 23 сентября в ответ на атаку ВСУ по гражданским объектам в Крыму российские войска нанесли групповой удар по объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ.

В частности, удар пришёлся по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наёмников подразделения «Призраки» ГУР Украины в Одесской области. По данным МО РФ, они готовили эту атаку на Форос. Кроме того, поражены места хранения дронов на аэродроме «Школьный» в Одесской области, с которого запускали ПБЛА для удара по курорту.