Минобороны РФ раскрыло цели удара возмездия в ответ на атаку ВСУ по Форосу
ВС РФ нанесли удар по объектам на Украине в ответ на атаку по Крыму
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Ночью 23 сентября в ответ на атаку ВСУ по гражданским объектам в Крыму российские войска нанесли групповой удар по объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ.
В частности, удар пришёлся по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наёмников подразделения «Призраки» ГУР Украины в Одесской области. По данным МО РФ, они готовили эту атаку на Форос. Кроме того, поражены места хранения дронов на аэродроме «Школьный» в Одесской области, с которого запускали ПБЛА для удара по курорту.
Также нанесён удар по цехам предприятия «Мотор Сич», в которых собирали ударные беспилотники для ВСУ.
Напомним, 21 сентября ВСУ нанесли удар по курортам Крыма. В частности, атакованы санаторий «Форос» — там есть погибшие и пострадавшие, школа в Форосе — разрушен актовый зал, ранен охранник. Также районе Ялты из-за обломков БПЛА загорелась трава. По предварительным данным, всего пострадало около 15 человек, 3 погибло. СК РФ возбудил дело о теракте. Мэр Ялты заявила, что предварительный ущерб от атаки ВСУ на Форос превысил 18,7 млн руб.