«Я на своём месте»: Воронежский ветеран СВО объяснил, почему отказался от мандата депутата

Участник СВО Владимир Евсюков, победивший на выборах в Воронежскую областную думу, принял решение отказаться от депутатского мандата. Как сообщил сам Евсюков, он планирует продолжить работу в Военно-воздушной академии, где сможет принести больше пользы в воспитании будущих офицеров.

Владимир Евсюков рассказал, почему передал мандат другому человеку. Видео © Telegram / Воронежское

«Считаю, что наиболее полезен я буду в воспитании будущих офицеров. Я вернулся после ранения в Военно-воздушную академию <...>. Коллектив меня не бросил, наоборот, поддержал, и я остаюсь в одном строю с ребятами», — пояснил Евсюков, слова которого приводит телеграм-канал «Воронежское».

По словам героя, получившего ранение, в результате которого он лишился ноги, по итогам голосования ему пришлось выбирать между военной службой и депутатской деятельностью.