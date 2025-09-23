«Я на своём месте»: Воронежский ветеран СВО объяснил, почему отказался от мандата депутата
Ветеран СВО из Воронежа отказался от мандата депутата ради преподавания
Участник СВО Владимир Евсюков, победивший на выборах в Воронежскую областную думу, принял решение отказаться от депутатского мандата. Как сообщил сам Евсюков, он планирует продолжить работу в Военно-воздушной академии, где сможет принести больше пользы в воспитании будущих офицеров.
Владимир Евсюков рассказал, почему передал мандат другому человеку. Видео © Telegram / Воронежское
«Считаю, что наиболее полезен я буду в воспитании будущих офицеров. Я вернулся после ранения в Военно-воздушную академию <...>. Коллектив меня не бросил, наоборот, поддержал, и я остаюсь в одном строю с ребятами», — пояснил Евсюков, слова которого приводит телеграм-канал «Воронежское».
По словам героя, получившего ранение, в результате которого он лишился ноги, по итогам голосования ему пришлось выбирать между военной службой и депутатской деятельностью.
Ранее сообщалось, что на выборах 2025 года победу одержали 830 участников СВО, выдвинутых партией «Единая Россия». Соответствующее заявление сделал председатель партии Дмитрий Медведев. Он напомнил, что в 2024 году депутатами от «Единой России» стали 304 участника СВО.
