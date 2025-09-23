Министр спорта вручил главреду Комсомольской правды медаль Николая Озерова
Обложка © Kp.ru / Михаил Фролов
Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв наградил «Комсомольскую правду» ведомственной медалью имени Николая Озерова. На церемонии вручения, состоявшейся во время открытия бизнес-клуба «Джентльмены спорта», награду приняла главный редактор издания Олеся Носова.
«Эта медаль впервые вручается организации, для этого мы даже изменили положение о награждении», — заявил Дегтярёв, передаёт kp.ru.
Глава Минспорта подчеркнул, что редакция удостоена высокой оценки за вклад в популяризацию физкультуры и спорта. По его словам, для вручения награды целой организации, а не отдельному человеку, пришлось внести коррективы в официальный регламент.
Награда выполнена в виде круга из золотистого металла диаметром 32 миллиметра. На её лицевой стороне размещён портрет комментатора Николая Озерова с годами его жизни, а на оборотной стороне выгравирована надпись, объясняющая причину награждения. Медаль крепится к колодке, обтянутой муаровой лентой с полосами белого, синего и зелёного цветов.
