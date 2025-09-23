Брюссель ежегодно пытается запретить министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петеру Сийярто контактировать с делегациями из России и Белоруссии в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Однако, как заявил политик, эти указания для него не являются обязательными к исполнению.

В своём видеообращении, размещённом в соцсетях, Сийярто указал, что ни верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, ни любой другой европейский чиновник не могут приказывать ему как министру суверенного государства.

Глава МИД Венгрии отметил, что всегда действует исключительно в интересах Венгрии и использует площадку ООН для поддержания диалога с международными партнёрами. Сийярто также добавил, что европейские коллеги при распределении ролей в дискуссиях хорошо понимают, что ему не стоит поручать определённые нарративы. Причина в том, что он, как глава внешнеполитического ведомства независимого государства, не следует готовым брюссельским установкам, а отстаивает национальную позицию своей страны.