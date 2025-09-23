Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала погибшего в зоне спецоперации руководителя польского мемориального общества «Курск» Ежи Тыца символом польской совести. Она отметила, что именно такие патриоты, хранящие историческую память, не дают Польше исчезнуть.

«Он стал олицетворением совести польского народа. «Польска» для нас «не згинела» только потому, что там оставались помнящие историю патриоты, — такие как Ежи», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Захаров и Ежи Тыц. Фото © Telegram / Мария Захарова

Захарова напомнила, что после того, как польское правительство, при поддержке населения, подвергшегося русофобской пропаганде, начало демонтаж советских памятников и захоронений, Тыц занял позицию защиты исторической памяти. Он до последнего боролся за сохранение мемориалов красноармейцам-освободителям на территории Польши. Вследствие своей «неудобной» деятельности, как отметила представитель МИД, польские власти вынудили его покинуть страну.



«Мы будем помнить о нём, как о настоящем польском герое. И будем ждать таких, как он: искренних и честных польских патриотов», — резюмировала Захарова.