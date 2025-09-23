Момотов обратился в комиссию Совета судей для проверки сведений о его нарушениях

Председатель Совета судей Виктор Момотов инициировал проверку публикаций в СМИ о возможных нарушениях им антикоррупционного законодательства. Об этом проинформировала пресс-служба Совета судей.

Момотов просит ведомственную комиссию рассмотреть материалы прессы, где фигурируют обвинения в его адрес. Он подчеркнул, что намерен активно содействовать рассмотрению и предоставит все требуемые пояснения и документацию после получения официального уведомления из суда.

Поводом для обращения послужили статьи в ряде федеральных изданий, в том числе «Коммерсанта», где имя судьи связывалось с деятельностью ОПГ «Покровские». В материале говорилось, что высокопоставленный судья мог задействовать своё служебное положение для поддержки гостиничного бизнеса, координируя действия с экс-владельцами концерна «Покровский».

Ранее Генпрокуратура подала иск об изъятии в доход государства почти 100 объектов недвижимости, связанных с председателем Совета судей Виктором Момотовым. По данным ведомства, задержанный фактически является совладельцем сети отелей Marton, общая стоимость которой оценивается примерно в 9 миллиардов рублей. Момотову 64 года. Председателем Совета судей он стал в 2016 году, а до этого был секретарём пленума Верховного суда РФ.