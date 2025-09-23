Автоледи перепутала педали и протаранила автобусную остановку на западе Москвы
На западе Москвы женщина-водитель серьёзно пострадала после того, как врезалась на автомобиле в автобусную остановку. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.
«В 15:29 поступило сообщение о наезде легкового автомобиля на автобусную остановку по адресу: улица Матвеевская, дом 1Г, строение 2», — сказал собеседник в беседе с РИА «Новости».
Предположительно, водитель перепутала педали, из-за чего и совершила наезд на автобусную остановку. Разлива топлива не произошло. Обстоятельства происшествия уточняются.
