23 сентября, 14:10

Автоледи перепутала педали и протаранила автобусную остановку на западе Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalya_Maisheva

На западе Москвы женщина-водитель серьёзно пострадала после того, как врезалась на автомобиле в автобусную остановку. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

«В 15:29 поступило сообщение о наезде легкового автомобиля на автобусную остановку по адресу: улица Матвеевская, дом 1Г, строение 2»,сказал собеседник в беседе с РИА «Новости».

Предположительно, водитель перепутала педали, из-за чего и совершила наезд на автобусную остановку. Разлива топлива не произошло. Обстоятельства происшествия уточняются.

IPhone сам вызвал помощь и спас жизнь потерявшей сознание девушке после страшного ДТП
А ранее Life.ru сообщал, что в Новосибирской области молодая девушка без водительских прав сбила двух маленьких девочек у озера Чаны в Барабинском районе. После происшествия она предприняла попытку скрыться с места преступления.

