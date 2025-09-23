В Госдуме поддержали идею запретить высаживать безбилетных стариков из автобусов

Пожилых россиян могут защитить от высадки из общественного транспорта при отсутствии билета, установив для них такие же гарантии, как для детей и инвалидов I группы. Об этом 360.ru рассказала депутат Светлана Бессараб.

Парламентарий поддержала предложение распространить запрет на высадку на пенсионеров старше 75 лет. Бессараб заявила, что основные дебаты могут касаться лишь установления точного возраста для новой льготы.

«Я считаю, что, допустим, после 80 лет человек уже приравнивается к инвалиду I группы. Просто это не требует официального документального подтверждения», — подчеркнула она. В целом, по мнению депутата, данная идея является вполне обоснованной.

Напомним, в Госдуме хотят запретить выгонять из общественного транспорта пожилых людей старше 75 лет, если они едут без сопровождающих. С такой идеей выступила депутат Яна Лантратова, направившая соответствующее предложение министру внутренних дел.