«Как любовь запретить»: Актёр Никита Высоцкий встал на защиту песен Круга

Актёр Никита Высоцкий категорически не согласен с предложением запрета творчества Михаила Круга. Об этом он сообщил Пятому каналу.

«Вообще, запрещать творчество довольно странно. Это часть жизни человека. Как можно запретить? Это как любовь запретить. Ну это глупость», — сказал он.

Будучи лично знакомым с Кругом, актёр назвал его хорошим человеком и отметил, что обсуждать запреты после смерти автора кощунственно. Высоцкий уверен, что песни музыканта сохранят свою аудиторию.

«Его песни поют и будут петь», — сказал актёр.

Напомним, член думского комитета по культуре Ольга Германова считает, что песни Михаила Круга с использованием ненормативной лексики должны быть ограничены для свободного доступа в Сети. Парламентарий указала на наличие в творчестве исполнителя большого количества качественной музыки, предложив ввести возрастную маркировку для тех произведений, которые содержат оскорбительные фразы.