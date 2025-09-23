«Как любовь запретить»: Актёр Никита Высоцкий встал на защиту песен Круга
Михаил Круг. Обложка © Wikipedia
Актёр Никита Высоцкий категорически не согласен с предложением запрета творчества Михаила Круга. Об этом он сообщил Пятому каналу.
Актёр Никита Высоцкий не поддерживает запрет на песни Круга. Видео © 5-tv.ru
«Вообще, запрещать творчество довольно странно. Это часть жизни человека. Как можно запретить? Это как любовь запретить. Ну это глупость», — сказал он.
Будучи лично знакомым с Кругом, актёр назвал его хорошим человеком и отметил, что обсуждать запреты после смерти автора кощунственно. Высоцкий уверен, что песни музыканта сохранят свою аудиторию.
«Его песни поют и будут петь», — сказал актёр.
Напомним, член думского комитета по культуре Ольга Германова считает, что песни Михаила Круга с использованием ненормативной лексики должны быть ограничены для свободного доступа в Сети. Парламентарий указала на наличие в творчестве исполнителя большого количества качественной музыки, предложив ввести возрастную маркировку для тех произведений, которые содержат оскорбительные фразы.
