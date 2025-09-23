«Мы в непростых условиях»: Во ФСИН сообщили о критической нехватке сотрудников

Ранее сообщалось, что Минюст предложил создать в российских СИЗО камеры с улучшенными условиями. В ведомстве считают, что такие камеры могут быть созданы как при возведении новых следственных изоляторов, так и путём модернизации действующих. Главным условием, разумеется, остаётся обеспечение полной безопасности.