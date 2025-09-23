Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 15:04

«Мы в непростых условиях»: Во ФСИН сообщили о критической нехватке сотрудников

Розин: В российских тюрьмах и СИЗО наблюдается острая нехватка персонала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitali Adutskevich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitali Adutskevich

В российских тюрьмах и следственных изоляторах наблюдается острая нехватка персонала. По словам заместителя директора ФСИН России Александра Розина, в некоторых регионах страны недоукомплектованность сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний достигает половины штата.
Дефицит сотрудников в пенитенциарной системе в целом достигает 37,8%. Особенно остро проблема стоит в Тульской области, где нехватка рядовых и младших сотрудников уголовно-исполнительной системы приближается к 70%.

«Мы в непростых условиях», — отметил Розин на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

ФСИН отреагировала на «отель» для арестантов в российском СИЗО
ФСИН отреагировала на «отель» для арестантов в российском СИЗО

Ранее сообщалось, что Минюст предложил создать в российских СИЗО камеры с улучшенными условиями. В ведомстве считают, что такие камеры могут быть созданы как при возведении новых следственных изоляторов, так и путём модернизации действующих. Главным условием, разумеется, остаётся обеспечение полной безопасности.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ФСИН России
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar