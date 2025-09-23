«Мы в непростых условиях»: Во ФСИН сообщили о критической нехватке сотрудников
Розин: В российских тюрьмах и СИЗО наблюдается острая нехватка персонала
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitali Adutskevich
В российских тюрьмах и следственных изоляторах наблюдается острая нехватка персонала. По словам заместителя директора ФСИН России Александра Розина, в некоторых регионах страны недоукомплектованность сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний достигает половины штата.
Дефицит сотрудников в пенитенциарной системе в целом достигает 37,8%. Особенно остро проблема стоит в Тульской области, где нехватка рядовых и младших сотрудников уголовно-исполнительной системы приближается к 70%.
«Мы в непростых условиях», — отметил Розин на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.
Ранее сообщалось, что Минюст предложил создать в российских СИЗО камеры с улучшенными условиями. В ведомстве считают, что такие камеры могут быть созданы как при возведении новых следственных изоляторов, так и путём модернизации действующих. Главным условием, разумеется, остаётся обеспечение полной безопасности.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.