23 сентября, 15:06

«Хватит врать!»: Товстик сорвалась на Диброву из-за слухов о поездке на Кипр

Елена Товстик объяснила поездку на Кипр и ответила на обвинения Дибровой

Роман и Елена Товстики. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elenatovstik

Елена Товстик опровергла слова бывшей подруги Полины Дибровой о том, что якобы улетела отдыхать, оставив детей.

В личном блоге Товстик уточнила, что отправилась на Кипр ради серьёзной операции по замене грудных имплантов.

«У меня операция, я ложусь в больницу по состоянию здоровья. Она сложная, восстановление займёт полтора месяца. Первые две недели я буду несамостоятельной», — рассказала Елена.

По её словам, именно из-за предстоящего тяжёлого восстановления она не могла взять детей с собой. При этом Товстик резко отреагировала на слова Дибровой о «катаниях на велосипеде по горам»: «Покажите, где эти горы и велосипеды. Полина, хватит врать!».

История семьи Товстик и Дибровых наделала много шума в светской хронике. Роман и Елена прожили вместе более десяти лет и воспитали шестерых детей, но союз распался после того, как стало известно о романе мужчины с Полиной Дибровой — женой телеведущего Дмитрия Диброва и крестной их ребёнка.

