23 сентября, 15:18

Трое из 13 россиян находятся в тяжёлом состоянии после ДТП в турецкой Аланье

Обложка © Telegram / İhlas Haber Ajansı

В результате ДТП с автобусом в Аланье (провинция Анталья) пострадали 13 российских туристов. По данным генконсульства РФ в Анталье, состояние троих человек оценивается как тяжёлое.

«По информации турецкой стороны, в больницах остаются 13 россиян, трое из них — в тяжелом состоянии», — сообщили дипломаты.

Ранее сообщалось, что в турецкой Аланье произошло ДТП с участием туристического автобуса и маршрутки. Инцидент произошёл на трассе D400. Турецкие СМИ писали о 15 пострадавших.

Наталья Демьянова
