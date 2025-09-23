Трое из 13 россиян находятся в тяжёлом состоянии после ДТП в турецкой Аланье
Обложка © Telegram / İhlas Haber Ajansı
В результате ДТП с автобусом в Аланье (провинция Анталья) пострадали 13 российских туристов. По данным генконсульства РФ в Анталье, состояние троих человек оценивается как тяжёлое.
«По информации турецкой стороны, в больницах остаются 13 россиян, трое из них — в тяжелом состоянии», — сообщили дипломаты.
Ранее сообщалось, что в турецкой Аланье произошло ДТП с участием туристического автобуса и маршрутки. Инцидент произошёл на трассе D400. Турецкие СМИ писали о 15 пострадавших.
