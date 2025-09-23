Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 15:48

Разгадана тайна венецианской незнакомки Билана

Страсти: Спутницей Билана в Венеции оказалась бизнесвумен Полина Подплетенная

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bilanofficial

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bilanofficial

Певец Дима Билан объяснил публикацию фотографии с неизвестной девушкой в Венеции съёмками нового музыкального видео. Артист подтвердил, что его партнёршей по клипу стала бизнесвумен Полина Подплетенная, передаёт портал «Страсти».

Отвечая на предположения пользователей, что на снимках была журналистка Надежда Стрелец, та сразу внесла ясность.

«Это не я, ребят! Имя героини скоро узнаете. Очень красивая девушка», — поделилась Надежда в своём блоге.

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что Полина не является новой возлюбленной Билана, поскольку артист полностью сосредоточен на профессиональной деятельности и не строит личные отношения в данный момент.

Дима Билан собрался запатентовать товарный знак на своё имя
Дима Билан собрался запатентовать товарный знак на своё имя

Ранее Билан признался в наличии вредной привычки, которая преследует его на протяжении более 20 лет. Заслуженный артист России раскрыл, что это курение. Исполнитель подтвердил, что многократно пытался бросить курить, но каждый раз неизменно возвращался к сигаретам.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дима Билан
  • Италия
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar