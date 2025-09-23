Разгадана тайна венецианской незнакомки Билана

Певец Дима Билан объяснил публикацию фотографии с неизвестной девушкой в Венеции съёмками нового музыкального видео. Артист подтвердил, что его партнёршей по клипу стала бизнесвумен Полина Подплетенная, передаёт портал «Страсти».

Отвечая на предположения пользователей, что на снимках была журналистка Надежда Стрелец, та сразу внесла ясность.

«Это не я, ребят! Имя героини скоро узнаете. Очень красивая девушка», — поделилась Надежда в своём блоге.

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что Полина не является новой возлюбленной Билана, поскольку артист полностью сосредоточен на профессиональной деятельности и не строит личные отношения в данный момент.

Ранее Билан признался в наличии вредной привычки, которая преследует его на протяжении более 20 лет. Заслуженный артист России раскрыл, что это курение. Исполнитель подтвердил, что многократно пытался бросить курить, но каждый раз неизменно возвращался к сигаретам.